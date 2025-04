Eine Drohne hat ein mehrstöckiges Gebäude in Kamenskoje getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Wohnungen in einem neunstöckigen Gebäude stehen nach dem Einschlag einer feindlichen Drohne in Flammen. Ein Kind und zwei Erwachsene wurden verletzt.

Eine russische Drohne hat ein neunstöckiges Haus in der Stadt Kamenskoje, Region Dnipropetrowsk, getroffen. In dem Haus brach ein Feuer aus. Darüber in der Nacht zum Samstag, 26. April, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Sergey Lyssak.

„Der Feind hat erneut die zivile Infrastruktur angegriffen. Die feindliche Drohne hat ein neunstöckiges Wohngebäude getroffen. Die Wohnungen brennen. Alle Dienste am Boden“, schrieb der Beamte.

Er stellte fest, dass im Moment drei Opfer bekannt sind, darunter ein Kind.

Wir werden daran erinnern, dass in dieser Nacht auch Kropywnyzkyj einen Angriff unbemannter Flugzeuge erlebt hat, es gibt Zerstörungen in der Stadt.

Und am Tag zuvor haben die Drohnen der russischen Armee Pawlohrad angegriffen. Dabei wurden drei Menschen getötet.