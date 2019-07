Offizielle Ergebnisse der vorgezogenen Parlamentswahlen 2019

Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen hat die Partei von Präsident Wolodymyr Selenskyj einen überwältigenden Sieg eingefahren. Im neuen Parlament kann sie dank der Direktmandate mit über 250 Abgeordneten allein regieren. Die Wahlbeteiligung lag bei unter 50 Prozent.

Nach dem Erdrutschsieg Selenskyjs im April gaben knapp 43 Prozent der Ukrainer am vergangenen Sonntag Wolodymyr Selenskyjs Partei Sluha Narodu (Diener des Volkes) ihre Stimme. Darüber erhält die Partei 124 Mandate. Zusätzlich gewann sie in 130 Direktwahlkreisen und kann ab September mit 254 Abgeordneten allein regieren. Einzig in zwei Gebieten in der Ostukraine (Luhansk und Donezk) und dem westukrainischen Gebiet Lwiw wurde sie nicht stärkste Partei.

Erwartungsgemäß wurde die Oppositionsplattform um Ex-Ministerpräsident Jurij Bojko und den Ex-Chef der Präsidialadministration unter Präsident Leonid Kutschma, Wiktor Medwedtschuk, vor allem durch die Gebiete Luhansk und Donezk zweitstärkste Kraft. Die direkte Kremlunterstützung mit Audienzen für Bojko und Medwedtschuk beim russischen Regierungschef Dmitrij Medwedew und beim russischen Präsidenten Wladimir Putin für Medwedtschuk überzeugten nicht allzuviele Ukrainer.

Überraschend drittstärkste Kraft wurde die Vaterlandspartei von Ex-Ministerpräsidentin Julija Tymoschenko. Sie wird mit 25 Abgeordneten über ein Mandat mehr als die Europäische Solidarität von Ex-Präsident Petro Poroschenko verfügen. Die Holos-Partei des Rocksängers Swjatoslaw Wakartschuk schaffte es ebenfalls über die Fünfprozenthürde und kommt wohl auf 20 Abgeordnete.

Die Wahlbeteiligung lag um etwa drei Prozent unter der bereits schon niedrigen vom 26. Oktober 2014. Damals fanden ebenfalls vorgezogene Parlamentswahlen statt. Die Partei von Poroschenko verlor im Unterschied zu damals 2,3 Milllionen Stimmen oder 13,7 Prozent. Tymoschenkos Vaterlandspartei konnte um 300.000 Stimmen oder 2,5 Prozent zulegen. Die aus dem Oppositionsblock hervorgegangene Oppositionsplattform bekam etwa 500.000 Stimmen mehr als damals. Zusammen mit dem an der Fünfprozenthürde gescheiterten Oppositionsblock erhielten beide Formationen über 860.000 Stimmen mehr als 2014. Trotz Vereinigung aller relevanten faschistischen und neonazistischen Parteien schrumpfte deren Anteil um 4,3 Prozent beziehungsweise sank von etwas über einer Millionen Stimmen auf nur noch 315.530.

An der Fünfprozenthürde scheiterten die Projekte von Ministerpräsident Wolodymyr Hrojsman, Ex-Verteidigungsminister Anatolij Hryzenko, Ex-Geheimdienstchef Ihor Smeschko oder Georgiens Ex-Präsident Michail Saakaschwili, der zwar die durch Poroschenko entzogene ukrainische Staatsbürgerschaft zurückbekam, jedoch entgegen dem Gesetz keine fünf Jahre vor dem Wahltermin in der Ukraine gelebt hatte. An der Barriere scheiterte auch die Selbsthilfe von Lwiws Bürgermeister Andrij Sadowyj, die 2014 noch 1,7 Millionen Stimmen bekommen hatte und mit knapp elf Prozent drittstärkste Kraft geworden war. Erst gar nicht angetreten war die Volksfront von Ex-Regierungschef Arsenij Jazenjuk, die 2014 mit über 22 Prozent und knapp 3,5 Millionen Stimmen stärkste Kraft wurde. Ein Teil der Abgeordneten beispielsweise Parlamentschef Andrij Parubij zieht über die Liste von Poroschenko dennoch wieder in die Rada ein.

Einschließlich Swoboda (Freiheit) werden elf Parteien die voraussichtlich nächsten fünf Jahre Geld zur Parteifinanzierung aus dem Staatshaushalt bekommen, da sie mehr als zwei Prozent der Stimmen bekamen. Das werden jährlich etwa 890.000 Euro für Swoboda und rund 18,5 Millionen Euro für Sluha Narodu.

Voraussichtliche Sitzverteilung in der Werchowna Rada (Stand: 26. Juli 2019)

Partei Prozent Mandate nach Parteiliste Direktmandate Insgesamt Sluha Narodu (Diener des Volkes) 43,16 124 130 254 Oposyzijna Platforma – Sa Schyttja (Oppositionsplattform – für das Leben) 13,05 37 6 43 Batkiwschtschyna (Vaterland) 8,18 24 2 26 Jewropejska Solidarnist (Europäische Solidarität) 8,10 23 2 25 Holos (Stimme) 5,82 17 3 20 Andere Parteien - - 10 10 Unabhängige - - 46 46

Vorläufiges Endergebnis bei den Parteilisten (Stand: 26. Juli 2019)

Position Partei Prozent Wählerstimmen 1 Sluha Narodu (Diener des Volkes) 43,16 6.307.097 2 Oposyzijna Platforma – Sa Schyttja (Oppositionsplattform – für das Leben) 13,05 1.908.087 3 Batkiwschtschyna (Vaterland) 8,18 1.196.258 4 Jewropejska Solidarnist (Europäische Solidarität) 8,10 1.184.475 5 Holos (Stimme) 5,82 851.669 6 Radykalna Partija Oleha Ljaschka (Oleh Ljaschkos Radikale Partei) 4,01 586.294 7 Syla i Tschest (Stärke und Ehre 3,82 558.674 8 Oposyzijnyj Blok (Oppositionsblock) 3,03 443.200 9 Ukrajinska Stratehija Hrojsmana (Hrojsmans Ukrainische Strategie) 2,41 352.895 10 Partija Scharija (Scharijs Partei) 2,23 327.224 11 Swoboda (Freiheit) 2,15 315.530 12 Hromadjanska Posyzija (Bürgerposition) 1,04 153.259 13 Partija Selenych Ukrajiny (Partei der Grünen der Ukraine) 0,66 96.659 14 Samopomitsch (Selbshilfe) 0,62 91.740 15 Ahrarna Partija Ukrajiny (Agrarpartei der Ukraine) 0,51 75.540 16 Ruch Nowych Syl Mychajla Saakaschwili (Michajlo Saakaschwilis Bewegung neuer Kräfte) 0,46 67.742 17 Syla Ljudej (Kraft der Menschen) 0,19 28.002 18 Syla Prawa (Kraft des Rechts) 0,14 20.497 19 Sozialna Sprawedlywist (Soziale Gerechtigkeit) 0.11 16.575 20 Patriot 0,11 16.147 21 Nesaleschnist (Unabhängigkeit) 0,05 7.979 22 Fakel (Fackel) 0,05 7.749

Stärkste Parteien in den Regionen

Region Partei Prozent Winnyzja Sluha Narodu (Diener des Volkes) 37,90 Wolhynien Sluha Narodu (Diener des Volkes) 41,76 Dnipropetrowsk Sluha Narodu (Diener des Volkes) 56,70 Donezk Oposyzijna Platforma – Sa Schyttja (Oppositionsplattform – für das Leben) 43,41 Schytomyr Sluha Narodu (Diener des Volkes) 47,04 Transkarpatien Sluha Narodu (Diener des Volkes) 49,86 Saporischschja Sluha Narodu (Diener des Volkes) 48,39 Iwano-Frankiwsk Sluha Narodu (Diener des Volkes) 33,81 Kyjiw Sluha Narodu (Diener des Volkes) 46,42 Kirowohrad Sluha Narodu (Diener des Volkes) 51,40 Luhansk Oposyzijna Platforma – Sa Schyttja (Oppositionsplattform – für das Leben) 49,83 Lwiw Holos (Stimme) 23,09 Mykolajiw Sluha Narodu (Diener des Volkes) 52,14 Odessa Sluha Narodu (Diener des Volkes) 47,03 Poltawa Sluha Narodu (Diener des Volkes) 52,53 Riwne Sluha Narodu (Diener des Volkes) 41,87 Sumy Sluha Narodu (Diener des Volkes) 50,94 Ternopil Sluha Narodu (Diener des Volkes) 31,51 Charkiw Sluha Narodu (Diener des Volkes) 42,72 Cherson Sluha Narodu (Diener des Volkes) 49,71 Chmelnyzkyj Sluha Narodu (Diener des Volkes) 46,77 Tscherkassy Sluha Narodu (Diener des Volkes) 51,03 Tscherniwzi Sluha Narodu (Diener des Volkes) 50,67 Tschernihiw Sluha Narodu (Diener des Volkes) 44,26 Stadt Kyjiw Sluha Narodu (Diener des Volkes) 36,46

Wahlbeteiligung

Region Beteiligung bis 12 Uhr Ortszeit, in Prozent Beteiligung bis 16 Uhr Ortszeit, in Prozent Beteiligung bis 20 Uhr Ortszeit, in Prozent Ukraine 19,20 36,53 49,20 Winnyzja 18,60 37,47 51,02 Wolhynien 15,77 36,49 52,26 Dnipropetrowsk 22,50 38,57 51,10 Donezk 21,59 35,69 45,72 Schytomyr 19,25 37,81 51,48 Transkarpaten 12,32 29,97 41,16 Saporischschja 22,92 38,58 50,84 Iwano-Frankiwsk 13,06 31,16 48,16 Kyjiw 19,57 37,11 50,30 Kirowohrad 23,49 38,66 49,40 Luhansk 25,26 39,54 49,23 Lwiw 13,86 34,84 53,41 Mykolajiw 20,63 35,41 47,09 Odessa 18,22 34,09 46,97 Poltawa 23,22 41,51 54,10 Riwne 16,19 34,96 48,06 Sumy 20,45 39,48 52,24 Ternopil 15,16 35,71 54,24 Charkiw 21,48 37,99 50,43 Cherson 21,49 33,63 43,93 Chmelnyzkyj 20,45 40,18 53,12 Tscherkassy 22,63 39,63 51,51 Tscherniwzi 12,22 27,87 42,07 Tschernihiw 22,90 41,65 54,80 Stadt Kyjiw 16,59 34,54 48,92

Quelle: Zentrale Wahlkommission