Ukraine verzeichnet den zweiten Tag in Folge einen COVID-Anti-Rekord

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Ukraine wurden in den letzten 24 Stunden 15.125 neue Fälle von Coronaviren bestätigt, was einen neuen Höchststand in sechs Monaten darstellt. Das letzte Mal wurde eine solche Zahl im April verzeichnet. Das teilte der Pressedienst des Gesundheitsministeriums am Donnerstag, 7. Oktober, mit.

Auch in den letzten 24 Stunden:

Krankenhausaufenthalte – 3.541;

Todesfälle – 314;

Genesene – 4.380.

getestet: durch PCR – 53.031 Personen, durch ELISA – 9.964 Personen, durch Schnelltests – 50.082 Personen.

Während der gesamten Pandemie in der Ukraine:

2.497.643 Menschen erkrankten;

2.277.762 Menschen erholten sich;

57.840 Todesfälle;

PCR -Tests durchgeführt – 13.111.389.

Anzahl der Erkrankungen in den Regionen pro Tag:

Kiew – 802 Fälle;

Oblast Winnyzja – 222 Fälle;

Oblast Wolhynien – 407 Fälle;

Oblast Dnipropetrowsk – 1042 Fälle;

Oblast Donezk – 985 Fälle;

Oblast Schytomyr – 703 Fälle;

Oblast Sakarpatien – 209 Fälle;

Region Saporischschja – 742 Fälle;

Region Iwano-Frankiwsk – 428 Fälle;

Region Kiew – 494 Fälle;

Region Kirowograd – 99 Fälle;

Region Lugansk – 495 Fälle;

Region Lwiw – 1130 Fälle;

Gebiet Mykolaiv – 236 Fälle;

Gebiet Odesa – 1059 Fälle;

Gebiet Poltava – 368 Fälle;

Gebiet Rivne – 576 Fälle;

Gebiet Sumy – 674 Fälle;

Gebiet Ternopil – 612 Fälle;

Oblast Charkiw – 1168 Fälle;

Oblast Cherson – 488 Fälle;

Oblast Chmelnyzkij – 559 Fälle;

Oblast Tscherkassy – 507 Fälle;

Oblast Tscherniwzi – 672 Fälle;

Oblast Tschernihiw – 448 Fälle.

Es sei daran erinnert, dass am Vortag in der Ukraine 12.662 neue Fälle von Coronavirus aufgetreten sind, was einen erheblichen Anstieg gegenüber dem Vortag bedeutet.

COVID-19 immer noch nicht unter Kontrolle – WHO