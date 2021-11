Ein Einwohner von Wolhynien hat einen Führerschein gekauft und sich bei der Polizei beschwert, dass er nicht in der DiyA zu finden ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Einwohner von Wolhynien hat online einen gefälschten Führerschein gekauft und dann die Polizei angerufen und sich beschwert, dass er ihn nicht in der elektronischen Behörde DiyA finden konnte. Dies teilte der Pressedienst der Wolhynischen Regionalpolizei mit.

„Streifenbeamte erhielten eine Anzeige wegen Betrugs. Der Beschwerdeführer rief bei der Nummer 102 an und teilte mit, dass er über das Internet einen Führerschein der Klasse A bestellt habe, nachdem er zuvor einen Betrag von 1.000 Hrywnja überwiesen hatte. Anschließend holte er das „Dokument“ bei einem Postamt in Luzk ab und zahlte weitere 3.000 Hrywnja. Er war auch überrascht, dass das „Dokument“ in der Dia-App fehlte“, heißt es in der Erklärung.

Bei dem Antragsteller handelte es sich um einen 19-jährigen Anwohner. Die Strafverfolgungsbehörden überprüften seinen Führerschein und stellten fest, dass dieser Anzeichen einer Fälschung aufwies.

Strafverfahren nach Teil 3 Artikel 358 (Fälschung von Dokumenten, Siegeln, Stempeln und Briefköpfen, Verkauf oder Verwendung von gefälschten Dokumenten, Siegeln, Stempeln) des Strafgesetzbuches der Ukraine wurden eingeleitet.

Wir möchten darauf hinweisen, dass sich künftige Fahrer jetzt online auf Prüfungen vorbereiten können. Und der Führerschein, der über Diyu oder das Innenministerium bestellt wird, wird von einem Kurier zugestellt.

