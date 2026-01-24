Schulden auf dem Energiemarkt erschweren die Stabilisierung des Stromsystems: Welche Risiken gibt es?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das ukrainische Stromsystem verliert durch die milliardenschweren Schulden auf dem Ausgleichsmarkt Möglichkeiten, neue Investitionen in Rangierkapazitäten anzuziehen

Darum geht es in dem Artikel von RBK Ukrajina „Beschuss und Multimilliarden-Dollar-Schulden: Was den stabilen Betrieb des ukrainischen Stromsystems behindert“.

„Wenn die Probleme nicht gelöst werden und die Schulden weiter wachsen, wird die Ukraine in eine Situation geraten, in der sie die Möglichkeit verliert, das Energiesystem qualitativ zu stabilisieren!“ heißt es in dem Artikel.

Er weist auch darauf hin, dass die Funktion des Manövrierens im Energiesektor traditionell von Wärmekraftwerken und Wasserkraftwerken wahrgenommen wird, die die Stromproduktion schnell erhöhen können, um den Bedarf des Stromsystems zu decken.

Solche Leistungen werden von Wärmekraftwerken, Wasserkraftwerken, Gaskolbenstationen und Energiespeichern erbracht, die in der Ukraine seit 2025 im Bau sind.

„Die chronische Verschuldung bremst die Investitionen in die Rangiererzeugung: Investoren haben es nicht eilig, in einen Markt einzusteigen, in dem sie mehr als ein Jahr auf die Bezahlung für den gelieferten Strom warten müssen“, heißt es in dem Artikel.

Der erste Schritt zur Lösung des Problems könnte darin bestehen, das weitere Wachstum der Schulden zu stoppen.

Dies kann erreicht werden, indem Bürgen für Unternehmen auf der Liste der geschützten oder kritischen Unternehmen gefunden werden. Für staatliche Unternehmen ist es der Staat, für kommunale Unternehmen die Stadt“, betont der Artikel.

Energieexperten stellen fest, dass es auf dem Markt keine Situationen geben kann, in denen jemand das „Privileg“ hat, den Strom nicht zu bezahlen und ohne Konsequenzen Schulden zu machen.