Die Tomatenpreise in der Ukraine sind gefallen: Wie viel kosten sie?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Ende der letzten Arbeitswoche haben die ukrainischen Gewächshausbetriebe Tomaten zu einem Preis von 70-100 Hrywnja/kg verkauft, was im Durchschnitt 18% billiger ist als eine Woche zuvor.

Dies meldet die Analyseplattform EastFruit.

Nach Ansicht von Experten ist diese Situation vor allem auf die Zunahme der Zahl der Gewächshausbetriebe in fast dem gesamten Land sowie auf die verhaltene Nachfrage in diesem Segment zurückzuführen. Gleichzeitig bleiben die Importe von Tomaten stabil, was ebenfalls Druck auf die Preise ausübt.

Gleichzeitig schließen die meisten Marktteilnehmer einen weiteren Preisrückgang für einheimische Tomaten nicht aus. Den Erzeugern zufolge werden sie bei Beibehaltung des derzeitigen Absatzes gezwungen sein, die Preise erneut zu senken, um die Anhäufung unverkaufter Produkte in den Lagern zu verhindern.

Analysten zufolge liegen die Preise für Gewächshaustomaten in ukrainischen Betrieben im Durchschnitt 15% höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Um es kurz zu machen:

Die ukrainischen Gewächshausbetriebe verkaufen Gurken zu einem Preis von 40-70 Hrywnja/kg, je nach Sorte, Qualität und Losgröße, was im Durchschnitt 12% billiger ist als Ende letzter Woche.