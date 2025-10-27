Die Tomatenpreise in der Ukraine steigen aktiv an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die dritte Woche in Folge haben die lokalen Tomatenfabriken die Preise für Tomaten auf dem ukrainischen Markt aktiv erhöht.

Dies berichtet die analytische Plattform EastFruit.

Nach der täglichen Beobachtung des Projekts bieten ukrainische Gewächshausbetriebe Tomaten zu 80-90 Hrywnja/kg zum Verkauf an, was im Durchschnitt 14% teurer ist als Ende letzter Woche.

Den Marktteilnehmern zufolge ist das Angebot an Gewächshaustomaten aus lokalen Betrieben derzeit recht gering und instabil. So haben eine Reihe von Betrieben bereits angekündigt, dass sie ihren aktuellen Umsatz nicht mehr verkaufen.

In anderen stationären Gewächshäusern hat sich die Reifung der Pflanzen aufgrund des Kälteeinbruchs deutlich verlangsamt, und die Lieferungen aus den Gewächshäusern wurden ganz eingestellt. Außerdem konnte das fehlende Angebot an lokalem Gewächshausgemüse noch nicht durch importierte Produkte ausgeglichen werden, sagen Experten.

Ihnen zufolge sind die Preise für Gewächshaustomaten in der Ukraine aufgrund des Preisanstiegs im Durchschnitt bereits 22% höher als Ende Oktober 2024.

Gleichzeitig beabsichtigen die Erzeuger, die Preise weiter anzuheben, wenn die derzeitige Verkaufsrate beibehalten wird, und begründen ihre Entscheidung mit dem begrenzten Angebot an Produkten aus einheimischen Pflanzen.

Um es kurz zu machen:

Am 19. Oktober wurden Tomaten im Bereich von 70-80 Hrywnja/kg verkauft, was im Durchschnitt 37% teurer ist als am Ende der vorherigen Arbeitswoche.