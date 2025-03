Karotten sind in der Ukraine im Preis gesunken: Wie hoch ist der aktuelle Preis?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die ukrainischen Landwirte verkaufen Karotten im Durchschnitt 10% billiger als am Ende der letzten Arbeitswoche.

Dies berichtet die Analyseplattform EastFruit.

Nach Angaben von Experten wird dieses Produkt derzeit zu 25-32 Hrywnja/kg verschifft.

Nach Angaben der Erzeuger sinkt der Preis aufgrund des zunehmenden Angebots an minderwertigen Möhren auf dem Markt. Der Grund dafür ist, dass aufgrund des recht warmen Winters die Qualität der Produkte in den Kühlschränken der kleinen Farmen rapide abnimmt und die Landwirte versuchen, sie so schnell wie möglich zu verkaufen.

Gleichzeitig stellen die Marktteilnehmer fest, dass Besitzer von Qualitätsmöhren, die keine Lagerprobleme haben, den Verkauf ihrer vorhandenen Bestände lieber aussetzen.

Die meisten Marktteilnehmer schließen nicht aus, dass der Preis für Möhren aufgrund der eher geringen Nachfrage weiter fallen wird.

Analysten stellen fest, dass die Möhren in der Ukraine trotz der Preissenkung derzeit im Durchschnitt dreimal so teuer sind wie vor einem Jahr.

Zur Wiederholung:

Mitte März waren Gurken in der Ukraine 10% und Tomaten 13% teurer als eine Woche zuvor.