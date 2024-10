Kartoffeln brechen Preisrekorde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Grund für den Anstieg der Kartoffelpreise ist nach wie vor die gestiegene Nachfrage der Großhandelsunternehmen.

Die Kartoffelpreise in der Ukraine stellen neue Rekorde auf. Dies berichtet das Projekt EastFruit am Montag, den 14. Oktober.

Es wird festgestellt, dass Anfang Oktober Kartoffeln für 15-20 Hrywnja pro Kilo verkauft wurden, letzte Woche stiegen die Preise auf 17-22 Hrywnja.

Der Grund für den Preisanstieg in diesem Segment ist die erhöhte Nachfrage von Großhandelsunternehmen, die diese Produkte weiterhin zur Lagerung kaufen. Gleichzeitig ist die Kartoffelernte in einigen Regionen aufgrund starker Regenfälle etwas kompliziert, was den Anstieg der Preise für dieses Produkt zusätzlich unterstützt.

Auch Karotten wurden teurer verkauft als letzte Woche. Gleichzeitig zwang die Zunahme des Angebots an Weißkohl die Verkäufer, die Verkaufspreise zu senken. Die Zunahme des Angebots an Zwiebeln mittlerer und niedriger Qualität führte ebenfalls zu einem Preisrückgang.

Die Preise für Gewächshausgurken und Tomaten stiegen weiter an. Die Tomatenpreise sind die höchsten der letzten sieben Jahre. Die Kosten für Gemüsepaprika sind leicht gesunken.

Die Preise im Segment Obst und Beeren haben sich nur bei einigen wenigen Artikeln verändert. Birnen und Trauben sind weiter im Preis gestiegen.

Pflaumen wurden teurer verkauft als in der Vorwoche. Gleichzeitig wurde Wassermelone etwas billiger, und die Preisspanne für Melone hat sich erweitert.