In der Ukraine sind die Preise für Rote Bete in dieser Woche um 24% gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine liegt der Preis für Tafelrüben bei 14-18 Hrywnja/kg ($0,33-0,43/kg) und damit durchschnittlich 24% höher als am Ende der vorangegangenen Arbeitswoche, so die Analyseplattform EastFruit. Der Preisanstieg ist auf die Verringerung des Angebots dieses Produkts auf dem Markt zurückzuführen, heißt es in dem Bericht. Jetzt liegen die Preise für Rote Bete in der Ukraine durchschnittlich 35% höher als im gleichen Zeitraum des letzten Jahres. Die Marktteilnehmer schließen nicht aus, dass der Preisanstieg ein vorübergehendes Phänomen sein könnte. Ihrer Meinung nach könnten weitere Preiserhöhungen die Landwirte dazu veranlassen, Rote Bete aus den Lagern zu verkaufen, was zu einem Anstieg des Angebots und infolgedessen zu niedrigeren Preisen in diesem Segment führen würde. Zur Erinnerung: Ende Januar lag der Preis für Weißkohl (34-40 Hrywnja/kg) in der Ukraine um 15% höher als eine Woche zuvor. Damit bleibt Kohl das teuerste Gemüse der gesamten Borschtschpalette in der Ukraine.