Die russischen Verluste bis zum 13. Dezember wurden genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Das ukrainische Militär hat 427 Einheiten russischer Ausrüstung zerstört, darunter zwei Flugabwehrfahrzeuge und einen Mehrfachraketenwerfer.
In den letzten 24 Stunden hat das Aggressorland Russland 1.300 getötete und verwundete Soldaten an der Frontlinie in der Ukraine verloren. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Morgen des Samstag, den 13. Dezember, in einer operativen Zusammenfassung mit.
Demnach belaufen sich die gesamten russischen Verluste seit Beginn der groß angelegten Invasion auf vorläufig 1.187.780 Menschen.
- Weitere russische Verluste seit Beginn des Krieges: .*
- panzer – 11.409 (+3) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.714 (+9) Einheiten Artilleriesysteme – 35.032 (+24) Einheiten Mehrfachraketenwerfer – 1.567 (+1) Einheiten. luftverteidigungsmittel – 1.258 (+2) Einheiten Flugzeuge – 432 (+0) Einheiten Hubschrauber – 347 (+0) Einheiten Unbemannte Luftfahrzeuge operativ-taktische Ebene – 89.684 (+283) Einheiten. marschflugkörper – 4.060 (+0) Einheiten. Schiffe/Boote – 28 (+0) Einheiten. U-Boote – 1 (+0) Einheit. Fahrzeuge und Tankwagen – 69.717 (+103) Einheiten. Spezialfahrzeuge – 4.026 (+2) Einheiten. Am Vorabend bestätigte der Generalstab die Niederlage wichtiger Einrichtungen der Angreifer. Die Ölraffinerie Slavneft-YANOS in der Region Jaroslawl der Russischen Föderation wurde erfolgreich angegriffen, ebenso wie Orte, an denen sich die Arbeitskräfte des Feindes in Donetschyna konzentriert hatten.
Den ersten Kommentar im Forum schreiben