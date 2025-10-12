Die Preise für Gurken und Tomaten sind in der Ukraine in der letzten Woche stark gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine stiegen die Preise für Gurken in der vergangenen Woche um 66% und für Tomaten um 51%.

Dies meldet EastFruit.

Was die Gurken betrifft, so hat der Kälteeinbruch in der Ukraine zu einer deutlichen Verringerung des Angebots an diesem Gemüse auf dem Markt geführt, was einen Anstieg der Verkaufspreise zur Folge hatte, insbesondere bei Gewächshausgurken.

In dieser Woche sind die Preise für Gurken in den örtlichen Gewächshäusern im Vergleich zur letzten Woche um etwa das Fünffache gesunken.

„Im Durchschnitt sind die Preise für diese Produkte im Laufe der Woche um 66% gestiegen, und heute werden sie in einer Spanne von 65-80 Hrywnja/kg ($1,57-1,93/kg) verkauft“, so der Bericht.

Derzeit beginnen die Supermarktpreise für Gurken bei etwa Hrywnja 100 pro Kilo.

Die Preise für Tomaten steigen, da das Angebot an Tomaten auf dem Markt deutlich zurückgegangen ist, während die Nachfrage nach Tomaten recht hoch blieb.

Das Angebot an diesem Gemüse in Gewächshäusern ist aufgrund des kühlen Wetters deutlich zurückgegangen.

Infolgedessen werden Gewächshaustomaten derzeit zu Preisen zwischen 50 und 60 Hrywnja/kg verkauft, das sind durchschnittlich 51% mehr als am Ende der letzten Woche.

Zur Erinnerung:

Am 4. Oktober wurde berichtet, dass die Preise für Gurken in der Vorwoche um 14% gestiegen waren.