Die Luftwaffe meldet 8 russische Raketen und 33 Drohnentreffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russland hat die Ukraine in der Nacht zum 13. Dezember angegriffen: 8 Raketen und 33 Drohnen schlugen an 18 Orten ein, wobei Odessa das Hauptziel war.

Die Luftwaffe meldet 8 Raketen und 33 Angriffsdrohnen, die während des russischen Angriffs in der Nacht zum 13. Dezember 18 Orte getroffen haben.

*:* Luftwaffe

*:* An drei weiteren Orten fielen Trümmer.

Nach Angaben des Militärs war das Hauptziel Odessa.

Insgesamt hat die Russische Föderation 30 Raketen und 465 Drohnen abgeschossen, darunter 270 Schaheds, 4 Daggers, 5 ballistische Iskander-M/KN-23-Raketen, 5 Iskander-K-Marschflugkörper und 16 Kalibr.

Zur Wiederholung: Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass der Feind in der Nacht zum 13. Dezember mehr als 450 Angriffsdrohnen und 30 Raketen verschiedener Typen eingesetzt hat, wobei der Energiesektor, der Süden und die Region Odessa am stärksten betroffen waren.