Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Wostok-Militärgruppe hat eine Erklärung zur Lage in der Stadt Myrnohrad in der Region Donezk abgegeben und behauptet, dass sich keine russischen Angreifer in der Stadt befinden und dass ihr Sprecher „einen Fehler in der Sendung gemacht hat“.

Quelle: Vostok Militärgruppe auf Facebook

Wörtlich: „Der Feind ist nicht in Myrnohrad. Die Situation in und um die Stadt wird vollständig von den ukrainischen Verteidigungskräften kontrolliert. Der Sprecher der ‚Vostok‘-Militärgruppierung (Streitkräfte) hat in seinen gestrigen Kommentaren in der Sendung des nationalen TV-Marathon einen Fehler gemacht und sich auf die Situation in Pokrowsk bezogen.“

Einzelheiten: Das Militär bat darum, diese Information bei der weiteren Berichterstattung über die Ereignisse zu berücksichtigen.

Was zuvor geschah: am 28. Oktober sagte Hauptmann Hryhoriy Shapoval, Sprecher der Kommunikationsabteilung der Militärgruppierung ‚Ost‘, während eines TV-Marathons, dass die russischen Besatzungstruppen im Sektor Pokrovsk „bis an den Stadtrand von Myrnohrad durchgebrochen sind, wo die Straßenkämpfe weitergehen“.

Wie Sie wissen, ist die Lage um Pokrowsk äußerst schwierig. Der Feind versucht, die Stadt um jeden Preis einzunehmen.

Das Analyseprojekt DeepState stellt fest, dass die russischen Truppen weiterhin in die Stadt Pokrowsk in der Region Donezk eindringen, die Präsenz der Infanterie allmählich erhöhen und die Sabotage- und Aufklärungsaktivitäten innerhalb der Siedlung ausweiten.