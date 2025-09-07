Die russische Armee hat in den letzten 24 Stunden 970 Soldaten und eine Menge Ausrüstung verloren, Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 6. bis 7. September, hat die russische Armee 790 Soldaten und 161 Stück militärische Ausrüstung an der Front verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24. Februar 2022 bis zum 7. September 2025 werden wie folgt geschätzt

personal – etwa 1.088.150 (+970) Verwundete/Tote;

Panzer – 11.163 (+2) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.254 (+11) Einheiten;

Artilleriesysteme – 32.516 (+42) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.481 (+1) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.217 Einheiten;

Flugzeuge – 422 Einheiten.

hubschrauber – 341 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 56.817 (+294) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.686 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 61.054 (+104) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.961 (+1) Einheiten.

Kombinierter Beschuss durch die Russische Föderation am 7. September

In der vergangenen Nacht hat die Armee der russischen Invasoren die Ukraine massiv mit Schahed-Drohnen sowie mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen beschossen.

Die Einschläge beschädigten Wohngebäude in zwei Stadtteilen von Kiew. Mehr als 10 Menschen wurden verletzt, zwei Zivilisten wurden getötet, darunter ein Baby.

Der Feind griff Kiew auch mit Marschflugkörpern an. Infolgedessen steigt eine schwarze Rauchsäule über der Stadt auf.