Es ist bekannt geworden, wie die Luftverteidigung einen groß angelegten Angriff abgewehrt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurde der Einschlag von 8 Raketen und 33 Aufschlagdrohnen an 18 Orten registriert, sowie herabfallende Trümmer an drei weiteren Orten.

In der Nacht zum Samstag haben russische Aggressoren 30 Raketen und 465 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert. Einheiten der Luftverteidigung und der funktechnischen Kriegsführung schossen die meisten feindlichen Ziele ab bzw. unterdrückten sie, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte am 13. Dezember mit.

Insgesamt haben die funktechnischen Kräfte 495 Mittel für Luftangriffe aufgespürt und abgewehrt:

465 Unbemannte Luftfahrzeuge der Typen Schahed, Gerbera (Drohnen anderer Typen) aus den Richtungen Kursk, Orjol, Millerovo, Shatalovo, Primorsko-Achtarsk – RF, Chauda, Gvardeyskoye – TOT AR Krim (etwa 270 davon – „Schaheds“); 4 aeroballistische Raketen Ch-47M2 Kinschal (Abschussgebiete – Tula, Tambov oblasts. – Russische Föderation); 5 ballistische Raketen Iskander-M/KN-23 (Abschussgebiet – TOT AR Krim); 5 Marschflugkörper Iskander-K (Abschussgebiet – Region Kursk, Russische Föderation); 16 Kalibr-Marschflugkörper (Abschussgebiete – Gewässer des Schwarzen und Kaspischen Meeres). Die Hauptangriffsrichtung war die Region Odessa. Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketen, Einheiten der funkelektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen sowie mobilen Schießgruppen abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 12:00 Uhr 430 Luftziele abgeschossen/unterdrückt: