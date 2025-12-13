Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Special Operations Forces zerstörten feindliche Ausrüstung und Lagerhäuser in der Region Donezk mit Hilfe von unbemannten FP-2 Flugzeugen. Details und Video in den Nachrichten.

Die Special Operations Forces haben ein Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie sie in der Nacht zum 12. Dezember mit unbemannten Flugzeugen des Typs FP-2 feindliche Ziele in der Region Donezk zerstört haben.

Quelle: SSO

Einzelheiten: Es wird angegeben, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Richtung Pokrowske zwei Orte zerstörten, an denen sich feindliches Personal und Ausrüstung angesammelt hatten, und in der Gegend von Avdiivske wurde ein Munitions- und Treibstoffdepot von 1435 msp zerstört.

Wörtlich: „Sondereinsatzkräfte führen weiterhin asymmetrische Aktionen durch, um die Offensivfähigkeiten der russischen Armee zu untergraben.“