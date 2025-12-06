Selenskyj trifft sich mit Starmer, Merz und Macron in London, The Independent

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Montag, den 8. Dezember, wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach London reisen, um sich mit den Staats- und Regierungschefs dreier europäischer Länder zu treffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Independent.

Der Zeitung zufolge wird sich Selenskyj mit dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz treffen.

Die Parteien werden die laufenden Verhandlungen zwischen US-amerikanischen und ukrainischen Beamten über einen Friedensplan erörtern, „der darauf abzielt, eine Vereinbarung über Garantien für die Sicherheit der Ukraine in der Nachkriegszeit zu finden“.

Laut The Independent wird Starmer das Treffen auch nutzen, um die Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine zu demonstrieren.

Der US-Friedensplan