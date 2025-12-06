"Ukrsalisnyzja hat den Zugverkehr durch den von den Russen beschossenen Bahnhof Fastiw wieder aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ukrsalisnyzja JSC hat den Zugverkehr durch den Bahnhof Fastiw, der in der vergangenen Nacht von einem massiven russischen Angriff getroffen wurde, wieder aufgenommen, berichtet der Pressedienst des Unternehmens.

„Alle Arbeiten konnten dank der koordinierten Arbeit der Bahnmitarbeiter – Gleisarbeiter, Energietechniker, Kommunikationsspezialisten und alle anderen beteiligten Dienste – schnell abgeschlossen werden“, heißt es in der Erklärung.

Sie fügte hinzu, dass der Zugverkehr so nah wie möglich am üblichen Fahrplan sein wird.

Wartebereiche, Toiletten, Kinderbereiche und Fahrkartenschalter werden in der Nähe des Bahnhofs in provisorischer Form eingerichtet.

Zur Erinnerung:

In der Nacht zum 6. Dezember haben Russen den Fastiw-Bahnhof angegriffen, und Ukrsalisnyzja führt Änderungen an den Fahrplänen ein.