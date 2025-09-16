Russland hat Rettungskräfte angegriffen, die am Ort der vorherigen Ankunft des Staatlichen Rettungsdienstes arbeiteten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Kiew haben russische Terroristen erneut Retter angegriffen, die ein Feuer am Ort der ersten Ankunft löschten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Staatlichen Notdienst der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Nacht des 16. September als Folge eines feindlichen Drohnenangriffs ein Feuer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ausgebrochen ist.

„Beim Löschen des Feuers schlug der Angreifer erneut zu und beschädigte zwei Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge“, heißt es in der Erklärung.

Die Rettungskräfte stellten fest, dass das Feuer gelöscht wurde. Insgesamt waren 13 Rettungskräfte und 3 Einheiten mit Ausrüstung an den Löscharbeiten beteiligt.

Russischer Drohnenangriff

In der Nacht des 16. September griff das russische Militär die Ukraine mit Schahed-Kamikaze-Drohnen an.

Kiew rief zweimal einen Luftalarm aus. Die Luftverteidigungskräfte schossen viele Drohnen in der Region Kiew ab, und in der Hauptstadt waren Explosionen zu hören. Explosionen wurden in der Nähe von Fastiw, Wassylkiv, Bila Zerkwa und Wyschhorod gemeldet.

Darüber hinaus beschoss der Aggressor massiv Saporischschja. In der Stadt brachen Brände aus, Häuser wurden beschädigt, und es gab einen Toten und viele Verletzte.

Auch Sumy wurde vom Feind mit Schaheds beschossen. Die Stadt erlitt einen teilweisen Stromausfall.