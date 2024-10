Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Gesetzeshüter haben alle vier Brandstifter auf frischer Tat festgenommen. Statt Geld aus der Russischen Föderation erwartet sie eine lebenslange Haftstrafe.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine und die Nationale Polizei haben eine Gruppe von Minderjährigen festgenommen, die im Auftrag der Russischen Föderation die Objekte von Ukrsalisnyzja in der Region Tschernihiw verbrannt haben. Dies berichtete der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Montag, den 14. Oktober.

Die Russen handelten durch einen 15-jährigen Bewohner des Bezirks Nizhyn. Der junge Mann war auf Telegram-Kanälen aktiv auf der Suche nach „leichtem Verdienst“, wodurch er die Aufmerksamkeit der russischen Sicherheitsdienste auf sich zog.

Der Angeklagte verwickelte zwei Klassenkameraden und einen weiteren minderjährigen Bekannten in subversive Aktivitäten.

Um die Aufgaben zu erfüllen, lokalisierten die Teenager zunächst die Ausrüstung der Eisenbahn und setzten sie dann mit einem brennbaren Gemisch in Brand.

Auf diese Weise beschädigten sie einen Relaisschrank, der für die sichere Bewegung von Zügen auf einem strategisch wichtigen Abschnitt der Bahnstrecke verantwortlich ist.

Die Gesetzeshüter nahmen alle vier Brandstifter auf offener Strecke fest. Anstelle von Geld aus der Russischen Föderation erwartet sie eine lebenslange Haftstrafe.

Derzeit befinden sich die Angreifer in Untersuchungshaft.

Zuvor hatten in Kiew zwei Saboteure, die auf Anweisung des russischen Geheimdienstes eine Reihe von Brandstiftungen an den Einrichtungen von Ukrsalisnyzja vorbereiteten, insbesondere Brandstiftungen in der Nähe des Güterbahnhofs in Kiew begangen.