Die Russische Föderation griff mit Dagger, Iskander und UAVs an: Die Luftverteidigung neutralisierte 30 Raketen und 585 Drohnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Ukraine wehrte den kombinierten Angriff ab: 615 Ziele wurden abgeschossen, hauptsächlich Schahed-Drohnen, Kinschal- und Iskander-Raketen.

In der Nacht zum 6. Dezember starteten die russischen Angreifer einen kombinierten Angriff auf die kritische Infrastruktur der Ukraine mit Angriffsdrohnen, Luft-, See- und Bodenraketen.

Quelle: Air Force Command

Insgesamt entdeckten und verfolgten die Funktechniker der Luftwaffe 704 Luftangriffsfahrzeuge – 51 Raketen (davon 17 ballistische Raketen) und 653 UAVs verschiedener Typen:

653 Angriffsdrohnen der Typen Schahed und Gerbera (Drohnen anderer Typen), davon mehr als 300 Schahed;

3 ballistische Flugkörper des Typs Ch-47M2 Kinschal;

34 Marschflugkörper des Typs Ch-101/Iskander-K/Kalibr;

14 ballistische Flugkörper des Typs Iskander-M/KN-23.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 10.00 Uhr 615 Luftziele abgeschossen und vernichtet:

585 feindliche Schahed- und Gerbera-Drohnen (andere Drohnentypen);

29 Ch-101/Iskander-K/Kalibr-Marschflugkörper;

1 ballistische Rakete Iskander-M/KN-23.

Raketen und 60 Angriffsdrohnen wurden an 29 Orten eingeschlagen und an drei Orten abgeschossen (Wrackteile).

Der Luftangriff wurde von Flugzeugen, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Der Angriff geht weiter, mehrere feindliche Drohnen befinden sich im Luftraum.