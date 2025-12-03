Russischer Angriff auf Ternivka in der Region Dnipropetrowsk, 2 Tote und 3 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Ternivka in der Region Dnipro in der Nacht zum 3. Dezember wurden zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt.

Quelle: Amtierender Leiter der regionalen Militärverwaltung Vladyslav Haivanenko auf Telegram

Direkte Rede des Chefs der Region: „In der Nacht hat der Aggressor Ternivka, Bezirk Pawlohrad, mit Drohnen angegriffen. Männer im Alter von 43 und 50 Jahren wurden getötet. Drei weitere Menschen wurden verletzt, alle kamen ins Krankenhaus. ein 65-jähriger Mann und eine Frau befinden sich in einem „ernsten“ Zustand. Ein 18-jähriger Junge befindet sich in einem mäßigen Zustand.“

Lesen Sie mehr: Er fügte hinzu, dass in der Stadt ein Feuer ausbrach, ein Privathaus teilweise zerstört wurde, 6 weitere wurden beschädigt, Garagen und Autos wurden beschädigt und ein weiteres Auto wurde bis auf die Grundmauern zerstört.

Laut Haivanenko feuerten die Russen auch eine Drohne auf die Gemeinde Wassylkivska im Bezirk Synelnyky ab und beschädigten deren Infrastruktur.

Im Bezirk Nikopol schossen die Angreifer FPV-Drohnen ab – es gab Treffer auf Nikopol und die Gemeinde Marhanezka.

Nach Angaben von Haivanenko schossen die Verteidiger des Himmels vier russische Drohnen über der Region Dnipro ab.