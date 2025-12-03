Die Luftabwehr hat 83 Drohnen der Russischen Föderation zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Es wurden Treffer von 27 Angriffsdrohnen an 13 Orten verzeichnet, sowie der Abschuss von abgeschossenen Zielen (Trümmer) an einem Ort.

Die Luftverteidigungskräfte haben 83 von 111 Drohnen zerstört, mit denen die Russen die Ukraine seit dem Abend angreifen. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am 3. Dezember.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind seit Dienstag, dem 2. Dezember, 18:00 Uhr, 111 Kampfdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera und andere Drohnentypen aus den Richtungen Kursk, Millerowo, Primorsko-Achtarsk (Russische Föderation), Chauda (vorübergehend besetzte Krim) angegriffen hat, darunter mehr als 60 Drohnen vom Typ Schahed.

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketen, Einheiten für elektronische Kampfführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Ab 08:00 Uhr am Mittwoch, den 3. Dezember, hat die Luftabwehr 83 Drohnen im Norden, Süden und Osten der Ukraine abgeschossen bzw. abgewehrt.

Es wurden Treffer von 27 Drohnenangriffen an 13 Orten verzeichnet, sowie der Fall von abgeschossenen Zielen (Fragmenten) an einem Ort. Die zivile Infrastruktur und Privathaushalte in den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja, Charkiw und Odessa wurden am meisten beschädigt. Es gibt Tote unter der Zivilbevölkerung.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Streitkräfte der Ukraine in den letzten 24 Stunden 1.200 russische Militärangehörige, 12 Artilleriesysteme und 47 Fahrzeug- und Tankwageneinheiten zerstört haben.