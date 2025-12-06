"Ukrenerho erhöht den Umfang der Stromausfälle nach dem russischen Angriff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge des massiven Angriffs am 6. Dezember musste der Umfang der geplanten Verbrauchsbeschränkungsmaßnahmen erhöht werden.

Infolge des massiven Angriffs am 6. Dezember musste der Umfang der geplanten Verbrauchsbeschränkungsmaßnahmen ausgeweitet werden.

Dies teilte der Pressedienst der NPC Ukrenerho mit.

Derzeit kommt es in allen Regionen der Ukraine zu stündlichen Stromausfällen von jeweils 2,5 bis 3 Leitungen. Darüber hinaus werden in allen Regionen den ganzen Tag über Strombegrenzungspläne für Industrie und Gewerbe angewendet.

Das Unternehmen bittet die Bevölkerung dringend, den Gebrauch von leistungsstarken Elektrogeräten so weit wie möglich einzuschränken.

„Wenn möglich, verlegen Sie energieintensive Prozesse in die Nachtstunden – nach 22:00 Uhr. Die Einsparung des Stromverbrauchs wird dazu beitragen, die Dauer der erzwungenen Stromausfälle zu reduzieren“, heißt es in der Erklärung.

Um es kurz zu machen:

Zuvor wurde vorhergesagt, dass es am 6. Dezember von 00:00 bis 23:59 Uhr zu Stromausfällen von 0,5 bis 2,5 Runden kommen würde.