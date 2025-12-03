Russen beschossen 1,5 Stunden lang ein Transportdepot in Cherson: Oberleitungsbusse sind vorübergehend außer Betrieb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Invasoren haben in der Nacht zum 3. Dezember das Gelände des Oberleitungsbusdepots in Cherson etwa anderthalb Stunden lang beschossen. Der elektrische Verkehr in der Stadt ist derzeit nicht in Betrieb.

** Quelle: .* Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson Jaroslaw Shanko auf Facebook

** Shankos direkte Ansprache*: „In der Nacht haben die russischen Angreifer das Gebiet des Obus-Depots etwa anderthalb Stunden lang mit Artillerie angegriffen. Der feindliche Beschuss hat das Kontaktnetz, die Produktionsanlagen und das Verwaltungsgebäude beschädigt.“

Einzelheiten: .* Er stellte klar, dass bei 19 Oberleitungsbussen die Scheiben eingeschlagen und die Aufbauten beschädigt wurden.

„Mitarbeiter des Versorgungsunternehmens wurden nicht verletzt“, sagte Shanko und fügte hinzu, dass Experten derzeit das Ausmaß der Schäden bewerten.