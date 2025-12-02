Selenskyj: "Wir sind dem Frieden näher als je zuvor: Es gibt Chancen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj sagte im irischen Parlament, dass die Verhandlungen der Ukraine eine noch nie dagewesene Chance auf Frieden geben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj glaubt, dass angesichts der Verhandlungen ein Frieden jetzt mehr denn je möglich ist.

Quelle: Selenskyj während seiner Rede im irischen Parlament

Direkte Rede: „Heute Morgen hat unsere Delegation nach den Gesprächen mit der amerikanischen Seite ein Briefing gegeben. Wir weiten unsere Bemühungen aus und unsere Delegation freut sich auf weitere Gespräche. Wir sind dem Frieden näher als je zuvor. Es gibt Chancen. Wir müssen diese Chancen nutzen.“

Lesen Sie mehr: Selenskyj sagte auch, dass die Ukraine alle diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges unterstütze. Russland müsse die Konsequenzen für seine Aggression gegen die Ukraine spüren, so der Präsident. „Russische Mörder haben nicht das Recht, sich frei in der Welt zu bewegen, als ob sie nichts getan hätten“, sagte er.

Hintergrund:

Zuvor hatte Selenskyj erklärt, dass die US-Delegation, bestehend aus Steve Witkoff und Jared Kushner, unmittelbar nach ihrem Treffen im Kreml mit Wladimir Putin Signale an die Ukraine senden werde