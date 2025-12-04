Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin sagte, dass alle Vorschläge, die die amerikanische Seite in ihrem Friedensplan angeboten hat, auf seinen Vereinbarungen mit Trump in Alaska beruhen.

Quelle: Kremlnahe Nachrichtenagentur RIA Novosti

Putins direkte Rede: „Ich denke, es ist zu früh, um das zu sagen, aber dieses Treffen war notwendig (Treffen mit Vitkoff und Kushner – d. Red.).“

Einzelheiten: Nach Angaben des Kremlchefs hat die amerikanische Seite die 27 Punkte von Trumps Plan in 4 Pakete aufgeteilt und vorgeschlagen, diese separat zu besprechen.

In einem Interview mit India Today sagte Putin, die Gespräche im Kreml mit Vitkoff und Kushner hätten lange gedauert, weil sie jeden Punkt der Friedensvorschläge durchgehen mussten.

Er sagte auch, dass die Vorschläge, die die amerikanische Seite nach Moskau brachte, in gewisser Weise auf den Vereinbarungen basierten, die Putin und Trump in Alaska getroffen hatten.

Putin sagte auch, dass Russland nicht in die G8 zurückkehren wolle.

Er wiederholte seine Forderung nach dem Rückzug der ukrainischen Streitkräfte aus den nicht von Russland besetzten Gebieten im Donbass: „Es läuft alles auf Folgendes hinaus. Entweder wir werden diese Gebiete mit Gewalt befreien. Oder die ukrainischen Truppen werden diese Gebiete verlassen und die Kämpfe dort einstellen.“