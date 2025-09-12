Putin will die ganze Ukraine, er wird erst aufhören, wenn ihm der Treibstoff ausgeht, Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die sogenannten „Gebietsabtretungen“ mit Russland werden den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Die russische Kriegsmaschine wird erst aufhören, wenn ihr der Treibstoff ausgeht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf die Erklärung von Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Jahreskonferenz YES 2025, die von der Victor Pinchuk Foundation organisiert wurde.

Putins Ziel ist es, die gesamte Ukraine zu besetzen

Der Präsident betonte, dass es Putins Ziel sei, die gesamte Ukraine zu besetzen.

„Einige Leute mögen denken, dass der Austausch von Territorien oder der Versuch, Putin durch die Wiederaufnahme des Handels mit Amerika oder der Welt in Versuchung zu führen, diesen Krieg beenden kann. Das ist nicht der Fall.* Die russische Kriegsmaschine wird erst aufhören, wenn ihr der Treibstoff ausgeht“, sagte der Präsident.

Er betonte, dass nur starke Reaktionen Russland dazu zwingen können, seine Ziele zu ändern.

Wie man Russland dazu bringt, die Angriffe einzustellen

„Wir können dies nicht allein durch Überredung und Dialog erreichen. Wir brauchen starken Druck, damit Putin, anstatt die Ukraine zu besetzen, das Ziel hat, seine Wirtschaft zu erhalten“, fügte Selenskyj hinzu.

Er fügte hinzu, dass Russland immer wieder versucht, das Sicherheitsdefizit auszunutzen und dieses durch eine effektive Zusammenarbeit zwischen Amerikanern und Europäern geschlossen werden muss.

„Zu diesem Zweck schaffen wir ein neues System von Sicherheitsgarantien, das auf unserer starken Armee basiert“, sagte der Präsident.

Russische Drohnen über Polen