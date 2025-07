Die Ukraine plant die Eröffnung von vier weiteren Botschaften bis Ende des Jahres: in welchen Ländern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine plant die Eröffnung von vier weiteren Botschaften bis Ende 2025. Das Land wird seine diplomatische Präsenz in der Dominikanischen Republik, Ecuador, Panama und Uruguay ausbauen.

Laut RBK Ukrajina wurde dies vom ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha angekündigt.

„Die Ukraine plant, bis Ende 2025 vier weitere Botschaften zu eröffnen – in der Dominikanischen Republik, Ecuador, Panama und Uruguay“, sagte Sybiha.

Der Außenminister kündigte außerdem an, dass bis Ende dieses Jahres mehr als 10 neue Konsulate eröffnet werden sollen.

Die neuen Konsulate werden in Rumänien, Irak, Italien, Deutschland, der Slowakei und jeweils zwei in Frankreich und Polen eröffnet.

Darüber hinaus soll der Status der ukrainischen Konsulate in Antalya und Danzig auf die Stufe von Generalkonsulaten angehoben werden.

Ukraine eröffnet neue Botschaften

Nach dem Beginn der russischen Invasion in vollem Umfang war Kiew an der diplomatischen Front deutlich aktiver, um die Unterstützung möglichst vieler Länder zu gewinnen und die Welt darüber zu informieren, was in der Ukraine wirklich geschieht.

Dazu gehörten Afrika, Lateinamerika, Asien und der Nahe Osten, der sogenannte Globale Süden.

Letztes Jahr hat Präsident Wolodymyr Selenskyj dem ukrainischen diplomatischen Dienst die Aufgabe gestellt, neue Botschaften in Afrika zu eröffnen.

So wurden im April 2024 eine neue ukrainische Botschaft in der Republik Côte d’Ivoire und eine weitere im Kongo offiziell eröffnet.