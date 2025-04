Drohnenangriff auf Schytomyr: Fotos der Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Schytomyr litt unter russischem Beschuss, der zu Bränden in verschiedenen Teilen der Stadt führte.

In der Nacht kam es in Schytomyr infolge des russischen Beschusses zu Bränden an verschiedenen Adressen. Dies berichtete der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes der Ukraine am Sonntag, den 27. April.

Ein Lagergebäude und trockenes Gras brannten. Außerdem wurden Wohnhäuser, Nebengebäude und Autos beschädigt. Nach vorläufigen Informationen wurde eine Person verletzt – eine akute Reaktion auf Stress.

Die Rettungskräfte löschten die Brände umgehend.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht die Region Odessa mit Angriffsdrohnen angegriffen haben, wobei eine 35-jährige Frau verletzt wurde.

Wegen des nächtlichen russischen Drohnenangriffs in Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk wurde ein Mann getötet und ein 14-jähriges Mädchen verletzt.