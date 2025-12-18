In Krywyj Rih sind aufgrund eines Drohnenangriffs Brände ausgebrochen: 4 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Stadt Krywyj Rih in der Region Dnipro sind als Folge eines russischen Drohnenangriffs vier Menschen verletzt worden und Brände ausgebrochen.

class=MsoNormal* Amtierender Leiter der regionalen Militärverwaltung Vladyslav Haivanenko auf Telegram

Direkte Ansprache des Chefs der Region: „In Krywyj Rih sind vier Menschen bei einem Drohnenangriff verletzt worden. Frauen im Alter von 71 und 67 Jahren wurden in einem mittelschweren Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen werden ambulant behandelt.“

class=MsoNormal* Als Folge des feindlichen Angriffs brannten Nebengebäude, ein Privathaus, 5 zweistöckige Gebäude, ein Verwaltungsgebäude, ein Kulturzentrum und Garagen wurden beschädigt.

Die Angreifer beschossen den Bezirk Nikopol mit Grad-Mehrfachraketenwerfern und griffen mit einer FPV-Drohne an. Die Gemeinden Marhanez und Pokrowske wurden getroffen, die Folgen werden noch geklärt.

Nach Angaben von Haivanenko haben die Verteidiger des Himmels 8 russische Drohnen über der Region Dnipro abgeschossen.

Hintergrund:

Zuvor hatte der Leiter des Verteidigungsrates von Krywyj Rih, Olexander Vilkul, von einem Angriff feindlicher Drohnen auf die Stadt berichtet. Er schrieb von 2 Opfern