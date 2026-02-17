Für die Einreise in die EU über Ungarn gelten neue Vorschriften

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ab dem 18. Februar 2026 wird Ungarn auf die Anwendung der Phase 6 des NCTS und des Importkontrollsystems ICS2 umstellen.

Dies teilt der Staatliche Zolldienst mit.

„Das bedeutet, dass nun zusätzlich zu den ukrainischen T1-Erklärungen für die Einreise in das Gebiet der Europäischen Union über Ungarn zwingend eine allgemeine Ankunftserklärung (ENS) über das ICS2-System eingereicht werden muss“, erläutern die Zollbeamten.

Gleichzeitig gilt in Ungarn bis zum 15. März 2026 eine Übergangsphase, in der ENS noch über das alte ICS-System angenommen werden. Nach diesem Datum werden alle ENS nur noch über ICS2 angenommen.