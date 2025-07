Explosionen in Pawlohrad inmitten eines Drohnenangriffs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 20. Juli waren in Pawlohrad in der Region Dnipro erneut Explosionen zu hören. Das Militär hat vor der Bedrohung durch Angriffsdrohnen gewarnt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegramkanal Suspilne Novosti und den Luftwaffenkanal der Streitkräfte der Ukraine.

„Laut Suspilne-Korrespondenten waren in Pawlohrad in der Region Dnipro Geräusche einer Explosion zu hören“, hieß es in dem Bericht um 21:57 Uhr.

Lokale Sender berichteten später, dass in der Gegend immer noch Explosionen zu hören waren. Zur gleichen Zeit meldete das Militär, dass Drohnen über den Bezirk Sinelnykivka in der Region Dnipro fliegen. Ihr Kurs liegt in Richtung Dnipro und Pawlohrad.

Es gibt keine offiziellen Kommentare zu den Folgen des Angriffs.

Wo der Alarm angekündigt wurde

Ab 22:22 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, besteht das Signal weiterhin in den Regionen Dnipro, Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Mykolajiw, Charkiw, Saporischschja und Donezk.