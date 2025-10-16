Krywyj Rih wird massiv von Drohnen angegriffen: ein Dutzend Explosionen waren in der Stadt zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 17. Oktober haben die Russen Krywyj Rih massiv mit Drohnen angegriffen. Es gab zahlreiche Explosionen in der Stadt, und der Angriff dauert noch an.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters des Verteidigungsrates der Stadt, Olexander Vilkul.

„Krywyj Rih. Ein massiver Überfall. Es gab mehr als 10 Explosionen und mehr als 10 Schaheds über der Stadt. Die Luftabwehr funktioniert. Passen Sie auf sich und Ihre Angehörigen auf“, lautete die Nachricht um 00:03 Uhr.

Wenige Minuten später teilte die ukrainische Luftwaffe mit, dass sie weiterhin feindliche Angriffsdrohnen in der Region Dnipro entdeckt, die sich nördlich von Krywyj Rih bewegen.

Wo die Alarmstufe erhöht wurde

Ab 00:29 Uhr sieht die Karte des Luftalarms wie folgt aus. Wie Sie sehen können, hält das Signal in den Regionen Dnipropetrowsk, Poltawa, Kirowohrad, Tscherkassy, Tschernihiw, Sumy, Charkiw, Saporischschja und Donezk an.

Beschuss von Krywyj Rih