Russen versuchen, Tschassiw Jar einzukreisen - Streitkräfte der Ukraine

Russische Aggressoren versuchen, die Stadt Tschassiw Jar durch andere Siedlungen in der Region Donezk zu umzingeln. Darüber sagte der Sprecher der OSUV Khortytsya Nazar Voloshyn in der Sendung des TV-Marathon am Freitag, 26. April.

„Der Feind konzentriert seine Bemühungen darauf, unsere Verteidigungsanlagen westlich von Bachmut zu durchbrechen, Zugang zum Kanal Sewerskij Donez – Donbass zu erhalten, die Siedlung Chasow Jar zu erobern und dort die Voraussetzungen für ein weiteres Vordringen in die Agglomeration Kramatorsk zu schaffen. Der Feind versucht, Tschassiw Jar operativ einzukesseln“, sagte er.

Voloshin behauptet, dass der Feind in der letzten Woche keine Erfolge hatte, um der Verwirklichung dieses Plans näher zu kommen.

„Sie versuchen um jeden Preis, das Dorf Iwanowskoje und die Umgebung von Bogdaniwka einzunehmen, um nach Chasow Jar zu gelangen. Sie stürmen aktiv diese beiden Siedlungen, um Tschassiw Jar in die Zange zu nehmen“, fügte Voloshin hinzu.

Die Russen versuchen auch, die Kampflinie auszugleichen. Deshalb stürmen sie Andrijiwka und Klischyivka, allerdings ohne Erfolg.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, dass Russland bis zum 9. Mai Tschassiw Jar in der Region Donezk einnehmen will. Wenn die ukrainischen Truppen durchhalten, werden die Pläne Russlands, im Juni eine Gegenoffensive zu starten, zunichte gemacht.