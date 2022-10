Selenskyj sprach über das schwierigste Gebiet an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Lage an der Front bleibt schwierig, aber das ukrainische Militär hält seine Positionen. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videoansprache am Donnerstag, 20. Oktober.

„Die Lage an der Front bleibt schwierig. Insbesondere im Donbass – in der gleichen Richtung wie Bachmut – und in einigen Richtungen im Süden. Aber wir halten unsere Positionen. Wir verteidigen unser Land. Wir bewegen uns allmählich und drängen den Feind zurück. Und wir werden auf jeden Fall für einen Sieg der Ukraine sorgen“, betonte er.

Er wies darauf hin, dass in den letzten 24 Stunden Raketen und iranische Drohnen in der Ukraine abgeschossen wurden.

„Leider schießen wir noch nicht alles ab. Es gibt Treffer und es gibt Zerstörung. Aber wir werden alles tun, um unseren Himmel vollständig zu schützen. Die Terroristen verlieren immer. Die Freiheit siegt immer“, fügte Selenskyj hinzu.

Er sagte auch, dass er einen weiteren Erlass über die Auszeichnung ukrainischer Soldaten unterzeichnete.

So wurden 148 Verteidiger und Verteidiger der Ukraine mit Orden und Medaillen ausgezeichnet.

„Ich möchte heute bei der Präsentation unseres Militärkommandos besonders die Soldaten der 7. Flak-Panzerartilleriebatterie des 3. Flak-Raketenbataillons des 1039. Bei einem weiteren russischen Raketenangriff verteidigte die Batterie im Norden unseres Landes und zerstörte eine feindliche Rakete im Bezirk Wyschgorod in der Region Kiew. Vielen Dank für den hervorragenden Service und die durchweg guten Ergebnisse! Jede abgeschossene russische Rakete bedeutet die Rettung von Menschenleben“, betonte der Staatschef.