DTEK hat in einer Woche die Stromversorgung von 41.000 Verbrauchern in zwei Regionen wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK haben die Stromversorgung von 41.000 Familien in 35 Gemeinden in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk wiederhergestellt, die in der Woche vom 8. bis 15. Mai unter Beschuss gelitten hatten. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Montag, 15. Mai, mit.

„In der vergangenen Woche hat die Intensität der Stromausfälle aufgrund von Beschuss abgenommen. Der Feind beschädigt jedoch weiterhin die Stromnetze, vor allem in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk in der Nähe der Demarkationslinie“, so das Unternehmen.

Insgesamt haben die Stromtechniker im genannten Zeitraum 39 Tausend Haushalte im Donbass und 2 Tausend in der Region Dnipropetrowsk wieder mit Licht versorgt.

„Seit Beginn des Krieges haben wir 7,6 Millionen Familien in Kiew, Dnipropetrowsk, Odessa, im Donbass und in der Stadt Kiew wieder mit Licht versorgt. In einigen Siedlungen in der Nähe des Kriegsgebiets haben wir Dutzende Male den Strom wiederhergestellt“, sagte Olexander Fomenko, CEO von DTEK Grid.

Letzte Woche hat DTEK in denselben beiden Regionen 112.000 Abonnenten wieder mit Strom versorgt…