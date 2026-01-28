Energieresistenz von Unternehmen: Die Regierung hat das Kreditprogramm erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat das Programm „Erschwingliche Kredite 5-7-9%“ erweitert, um die Energieresistenz von Unternehmen zu verbessern.

Dies gab die ukrainische Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko bekannt.

„Der maximale Kreditbetrag für Energieeffizienz und Energieunabhängigkeit wurde von 150 Millionen Hrywnja auf 250 Millionen Hrywnja erhöht“, sagte sie.

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wurden in die Liste der Anlagen aufgenommen, für die Kredite aufgenommen werden können, sagte Swyrydenko.

„Die Unternehmen werden mehr Mittel für die Installation von dezentraler Stromerzeugung und die Wiederherstellung von Kapazitäten erhalten können“, schrieb sie auf Telegram.

Um es kurz zu machen:

Die Regierung hat ein zusätzliches Paket von Lösungen verabschiedet, um Menschen und Unternehmen angesichts der begrenzten Energieversorgung zu unterstützen.

Die Regierung hat die Verfahren für die Installation von Solarstromanlagen auf Gebäuden vereinfacht.

Außerdem hat die Regierung beschlossen, Mittel aus dem Dekarbonisierungsfonds für den Kauf von 10 Tausend tragbaren Ladestationen mit einer ungefähren Kapazität von 2 kWh für Kinder mit Behinderungen der Untergruppe A bereitzustellen.

Zuvor wurde berichtet, dass die Regierung ein Unterstützungspaket für Unternehmer im Falle einer Energie-Notsituation genehmigt hat.