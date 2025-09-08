Der Pensionsfonds der Ukraine hat die Höhe der Zuschüsse und Leistungen für einige Ukrainer geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im September erhielten die Ukrainer Zuschüsse und Leistungen für Versorgungsrechnungen für August. Für einige Familien hat sich die Höhe der Zahlungen aufgrund einer Neuberechnung des Einkommens geändert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Pensionsfonds der Ukraine (PFU).

Der Pensionsfonds der Ukraine hat Wohnbeihilfen und Leistungen in Höhe von insgesamt 1,143 Milliarden Hrywnja finanziert.

Warum haben sich die Subventionsbeträge geändert?

Der Rentenfonds erklärte, dass die Höhe der Subventionen im September für einige Empfänger von der Höhe im August abweicht. Dies ist auf die Neuberechnung für diejenigen Haushalte zurückzuführen, deren durchschnittliches Monatseinkommen um mehr als 50% gestiegen oder gesunken ist.

Diese Neuberechnung erfolgt automatisch auf der Grundlage eines Vergleichs der Einkommen des ersten und zweiten Quartals 2025 mit denen des dritten und vierten Quartals 2024.

Wie die Neuberechnung funktioniert

Zweimal im Jahr – im März und im August – überprüfen die Pensionskassenbehörden die Höhe des Wohngeldes. Änderungen werden nur bei Familien vorgenommen, bei denen sich das Einkommen deutlich erhöht oder verringert hat.

In solchen Fällen wird der Zuschuss je nach der finanziellen Situation des Haushalts entweder erhöht oder gesenkt.