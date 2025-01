Mondelez, der Hersteller von Oreo und Milka, hat Versprechen, sein Geschäft in Russland zu reduzieren, von seiner Website entfernt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 reihte sich Mondelez International Inc. in die Reihe der Unternehmen ein, die sich verpflichtet hatten, ihre Präsenz in Russland zu reduzieren. Der Oreo-Kekshersteller hat diese Zusagen später nicht eingehalten, was einige Aktionäre dazu veranlasst hat, erneut mehr Transparenz zu fordern, berichtet Bloomberg. Letztes Jahr entfernte das Unternehmen aus einem früheren Bericht an die Börsenaufsichtsbehörde die Worte, dass es beabsichtige, sein russisches Geschäft in ein „separates“ Unternehmen zu verwandeln. Es entfernte auch zwei Richtlinien von seiner Website, in denen Pläne zur Reduzierung seiner Präsenz in Russland beschrieben wurden. Die Entfernung der Russland-Richtlinien deutet darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise von seiner früheren Zusage, seine Präsenz in dem Land zu reduzieren, abrückt. Obwohl Russland im dritten Quartal 2024 nur 2,9 % des konsolidierten Nettogewinns von Mondelez ausmachte, stieg dieser Anteil von 2,7 % im Vorjahr, und die Rentabilität liegt weiterhin „über dem historischen Niveau“, wie aus dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens hervorgeht. Aktionäre, darunter der schwedische Pensionsfonds AP7, planen einen neuen Vorschlag, um die Transparenz der Aktivitäten von Mondelez in Konfliktgebieten zu erhöhen. Lesen Sie mehr: Welche globalen Konzerne sowohl in Russland als auch in der Ukraine Geld verdienen Rückruf: Das amerikanische Unternehmen Mondelez International, ein Hersteller von Schokolade und Keksen Oreo, Milka, Toblerone, Barny, Tuc, hat beschlossen, die Finanzberichte seines russischen Geschäfts für 2023 nicht zu veröffentlichen.