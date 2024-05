Der Pensionsfonds hat die Rentenzahlungen für Mai abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Am 24. Mai hat der Pensionsfonds 60,9 Milliarden Hrywnja für die Auszahlung von Rentenleistungen bereitgestellt.

Am 24. Mai hat der Pensionsfonds 60,9 Mrd. Hrywnja für die Auszahlung von Rentenleistungen bereitgestellt.

Dies teilte der Pressedienst des Pensionsfonds der Ukraine mit.

Am 24. Mai wurden 60,9 Mrd. Hrywnja für die Auszahlung von Renten bereitgestellt. Im Mai wurden insgesamt 826.000 Leistungen an Personen erbracht, die sich an den Rentenfonds gewandt hatten.

Am 24. Mai wurden 2.970,5 Millionen Hrywnja für die Auszahlung von Wohngeld und Sozialleistungen und 2.515,9 Millionen Hrywnja für Versicherungsleistungen bereitgestellt.

Siehe auch: Ein Schritt vor dem Zusammenbruch. Der Staat verliert Milliarden an Rentner vor Gericht, aber alle werden zahlen