Die Ukraine kann der EU 2030 beitreten - Sh: Michel

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine könnte der Europäischen Union bereits 2030 beitreten. Dies erklärte der Chef des Europäischen Rates Charles Michel am Dienstag, den 3. Oktober, berichtet der Spiegel.

„Die Ukraine kann der Europäischen Union im Jahr 2030 beitreten, wenn sie ihre Hausaufgaben macht. Die Ukraine und andere Beitrittskandidaten müssen Reformen durchführen, die Korruption bekämpfen und die Anforderungen an die Modernisierung der Gesetzgebung erfüllen. Außerdem muss sich die EU darüber im Klaren sein, was wir gemeinsam erreichen wollen, was unsere Prioritäten sind und wofür wir Geld ausgeben wollen. Und wir müssen die Entscheidungsprozesse beschleunigen“, sagte Michel.

Er stellte fest, dass die Integration kein einfacher Prozess sein wird. Aber die EU dürfe keine Zeit mehr verlieren.

„Eine wohlhabende und sichere Ukraine ist in unserem Interesse. Ihr Widerstand gegen Russland hat gezeigt, dass die Ukraine zur EU gehört. Und zwar sehr bald, nicht erst eines Tages. Im Gegenzug wird die EU auch beweisen, dass sie zu geopolitischen Schritten fähig ist“, fügte der Vorsitzende des Europäischen Rates hinzu.