Das Militär demonstrierte die Arbeit des "unbemannten Luftfahrzeug-Zustelldienstes"

Die ukrainischen Verteidiger in Richtung Wowtschan setzen die Vampire-Bomber als eine Art „Briefträger“ ein.

Drohnen werden in der Richtung Wowtschan nicht nur im Kampf eingesetzt, sondern auch als „Briefträger“ für unsere Kämpfer. Die Vampirbomber liefern den Soldaten notwendige Dinge und Briefe von Verwandten. Dies berichtet der staatliche Grenzschutzdienst, der auch ein entsprechendes Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat.

Der Soldat der Brigade Garth mit dem Pseudonym Marcel ist Unteroffizier in der Einheit. Eine seiner Aufgaben ist es, Pakete zu packen, um sie an seine Brüder in den Stellungen zu liefern.

Aufgrund der angespannten Lage in Richtung Wowtschan ist die Lieferung von Proviant, Wasser und Medikamenten auf der Straße äußerst riskant.

„Und deshalb werden Drohnen mit dieser Aufgabe betraut. Hier kommt die Vielseitigkeit des Vampire-Bombers ins Spiel. Er wirft nicht nur Munition auf die Köpfe der Eindringlinge ab, sondern liefert auch Leckereien für unsere Leute“, so die Grenzsoldaten.