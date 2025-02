Die britische Revolut hat keine Genehmigung für ihre Tätigkeit in der Ukraine erhalten - Nationalbank der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nach ukrainischem Recht muss eine ausländische Bank, um in der Ukraine tätig werden zu können, entweder eine Zweigstelle eröffnen oder eine Banklizenz erhalten, was die Zustimmung der Nationalbank der Ukraine erfordert.

Die ukrainische Nationalbank hat festgestellt, dass die Revolut Bank UAB nicht über die entsprechenden Genehmigungen verfügt, um in der Ukraine tätig zu werden. Trotz der offiziellen Erklärungen des Unternehmens zum Eintritt in den ukrainischen Markt hat die Bank keine Lizenz erhalten und das Genehmigungsverfahren bei der Regulierungsbehörde nicht durchlaufen. Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine am Donnerstag, den 27. Februar mit.

Die Revolut Bank UAB ist in Litauen registriert und verfügt über eine Lizenz, die es ihr erlaubt, Finanzdienstleistungen in der EU anzubieten. Nach ukrainischem Recht muss eine ausländische Bank jedoch entweder eine Filiale eröffnen oder eine Banklizenz erhalten, die von der ukrainischen Nationalbank genehmigt werden muss, um im Land tätig zu werden.

„Wir unterstützen den offenen Wettbewerb und die Entwicklung von Finanztechnologien, aber wir halten es für angemessen, darauf hinzuweisen, dass alle Marktteilnehmer im Rahmen der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen handeln sollten“, heißt es in der Erklärung weiter.

Die Regulierungsbehörde weist auch darauf hin, dass die Kunden von Revolut nicht unter den Schutz der ukrainischen Gesetzgebung über Finanzdienstleistungen und das Einlagensicherungssystem fallen. Die Nationalbank der Ukraine versichert, dass sie im Rahmen ihrer Befugnisse handeln wird, um die Rechte der Einleger und die Stabilität des Bankensystems zu schützen.

