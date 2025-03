Litauen investiert 20 Millionen Euro in die gemeinsame Waffenproduktion mit der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Litauen hat angekündigt, dass es die Ukraine weiterhin im Verteidigungssektor unterstützen wird, indem es 20 Millionen Euro in die Entwicklung der ukrainischen Verteidigungsindustrie investiert und den Aufbau gemeinsamer Produktionsanlagen für die Waffenproduktion initiiert.

Quelle: Pressedienst des litauischen Verteidigungsministeriums

Einzelheiten: .* Das Verteidigungsministerium wies darauf hin, dass es beabsichtigt, die Ukraine weiterhin aktiv durch Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie zu unterstützen. Der litauische Verteidigungsminister Dovile Šakalienė stellte fest, dass die ukrainische Verteidigungsindustrie aufgrund der großen Erfahrung und Motivation der ukrainischen Ingenieure sowie der Entschlossenheit und des strategischen Denkens der Entscheidungsträger in diesem Bereich über ein großes Potenzial verfügt, ein wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt zu werden.

„Litauen wird weiterhin in die ukrainische Verteidigungsindustrie investieren und von der Ukraine für die Ukraine kaufen. Wir haben bereits 20 Millionen Euro für diesen Zweck bereitgestellt, die weiter wachsen werden. Wir streben jedoch eine noch engere Zusammenarbeit an – die Entwicklung einer gemeinsamen litauisch-ukrainischen Waffenproduktion sowohl in Litauen als auch in der Ukraine“, sagte Šakalienė.

Aus Sicherheitsgründen wurden die spezifischen Waffentypen, die von dem Abkommen betroffen sind, nicht bekannt gegeben. In den kommenden Wochen werden Litauen und die Ukraine gemeinsame Treffen in Litauen abhalten, um die Umsetzung des Abkommens und weitere Schritte zur Entwicklung der Zusammenarbeit im Verteidigungssektor zu besprechen.