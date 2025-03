Starmer berichtete über den Druck aus dem Weißen Haus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der britische Ministerpräsident Keir Starmer sagte, dass die britische Seite nach dem Streit im Oval Office vom Weißen Haus unter Druck gesetzt wurde und kritische Äußerungen über Wolodymyr Selenskyj erwartete. Das sagte er in einem Interview mit der New York Times.

„An dem Tag, an dem das Treffen zwischen Präsident Trump und Präsident Selenskyj im Oval Office nicht sehr gut verlief, wurden wir unter Druck gesetzt, uns sehr kritisch zu äußern und, Sie wissen schon, farbenfrohe Adjektive zu verwenden, um zu beschreiben, wie sich andere fühlten“, erinnerte sich Starmer. – Ich hielt es für besser, zum Telefon zu greifen und mit beiden Seiten zu sprechen, um zu versuchen, sie wieder auf die gleiche Seite zu bringen.“

Der britische Ministerpräsident sagte, er habe seinen nationalen Sicherheitsberater Jonathan Powell nach Kiew geschickt, um Selenskyj zu beraten, wie er die Beziehungen zu Trump verbessern könne.

Starmer sagte, er habe dann Trump angerufen, um ihn über die Fortschritte in Kiew auf dem Laufenden zu halten und die Grundlage für ein Telefongespräch zwischen ihm und Selenskyj zu schaffen. Als die Präsidenten erneut miteinander sprachen, unterstützte Selenskyj Trumps friedensstiftende Bemühungen.

Wir erinnern uns: Am 28. Februar verließ Selenskyj das Weiße Haus nach einem Streit mit Trump und Vance vorzeitig. Trump sagte, ohne Washington habe Kiew „keine Karten in der Hand“ und die Ukraine sollte für die Hilfe dankbar sein. Selenskyj sagte, die USA hätten kein Recht, der Ukraine zu sagen, was sie zu tun habe.