Leonid Chepulskyj beging Selbstmord, indem er sich mit einem automatischen Gewehr in den Kopf schoss.

In der Region Sumy hat der Direktor des regionalen Arbeitsvermittlungszentrums von Sumy, Leonid Chepulskyj, Selbstmord begangen, indem er sich mit einem automatischen Gewehr in den Kopf schoss. Dies berichtete der Leiter des Pressedienstes der regionalen Polizei Vladimir Krupitskikh, berichtet UNN am Mittwoch, den 23. April.

Am Tag zuvor hatte die Polizei die Nachricht erhalten, dass der Mann Selbstmord begangen hat, indem er sich mit einem Maschinengewehr in den Kopf schoss. Die Gesetzeshüter begaben sich zum Tatort, wo sie alle materiellen Beweise beschlagnahmten.

Die Polizei eröffnete ein Strafverfahren mit der Bezeichnung „Selbstmord“. Derzeit werden alle Einzelheiten des Ereignisses geklärt. Leonid Chepulsky war 50 Jahre alt. Er wurde in Charkiw geboren und studierte in Sumy am Makarenko Pädagogischen Institut. Makarenko, wo er sich als „Lehrer für die Geschichte der Ukraine, Weltgeschichte und praktischer Psychologe in Bildungseinrichtungen“ qualifizierte. Im Jahr 2013 absolvierte er eine zweite Hochschulausbildung an der Nationalen Agraruniversität Sumy. Er erhielt die Qualifikation „Bauingenieur“.

Ab dem 7. September 2023 leitete Chepulskyj das regionale Arbeitsamt von Sumy. Bis 2024 war er Mitglied des Exekutivausschusses des Stadtrats von Sumy. Wir erinnern daran, dass am 17. April in Chmelnyzkyj die Leiche eines 20-jährigen Kadetten der nach Bohdan Chmelnyzkyj benannten Nationalen Akademie der DPSU mit Anzeichen von Schussverletzungen gefunden wurde. am 19. April wurde die Leiche eines weiteren Kadetten mit Schussverletzungen in Bukowina gefunden.