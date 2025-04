Seit Beginn des Krieges haben die Russen mehr als 945.000 Soldaten an der Front verloren, berichtet der Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 23. bis 24. April, hat die russische Armee 1.060 Soldaten und 5 gepanzerte Kampffahrzeuge an der Front verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten feindlichen Kampfverluste vom 24.02.22 bis zum 24.04.25 werden geschätzt auf

personal – etwa 945.330 (+1060) Menschen wurden getötet;

Panzer – 10.694 (+3) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 22.312 (+5) Einheiten;

Artilleriesysteme – 26.823 (+49) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.369 (+1) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.141 Einheiten;

Flugzeuge – 370 Einheiten.

hubschrauber – 335 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 33.660 (+134) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.148 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 45.755 (+134) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.860 Einheiten.

Russlands Großangriff

In der Nacht zum 24. April griff die russische Armee die Ukraine in großem Stil mit Raketen und Angriffsdrohnen vom Typ Schahed an.

Vor allem nach Mitternacht schoss der Feind Kalibr-Marschflugkörper ab.

Anschließend waren in Kiew starke Explosionen zu hören, die auf die Arbeit der Luftverteidigungskräfte mit ballistischen Raketen zurückzuführen waren.

Gegen 04:32 Uhr griffen die Russen die Ukraine erneut mit Raketen an. Charkiw und Pawlohrad gerieten unter Beschuss.

In der Hauptstadt wurden zahlreiche Wohngebäude in mehreren Stadtteilen zerstört.