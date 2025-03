Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland wird eine Bedrohung für die Länder des Kontinents darstellen, solange es von Kremlchef Wladimir Putin geführt wird. Ein anderes Szenario sollte jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Dies erklärte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf TVN24.

„Ich denke, wir können nicht sicher sein, was unser großer Nachbar Russland tun wird, solange Wladimir Putin an der Spitze dieses Landes steht“, sagte er.

Laut Sikorski ist das heutige Russland eine blutige Diktatur, es hat mehr politische Gefangene als die zusammenbrechende Sowjetunion und es hat eine Ideologie geschaffen, die den Menschen eine Gehirnwäsche verpasst hat, um zum Imperium zurückzukehren.

„Russland unter dieser Führung und mit dieser Staatsideologie wird also eine Bedrohung darstellen, solange es diese Führung hat“, fügte er hinzu.

Gleichzeitig fügte der polnische Außenminister hinzu, dass „es ein Szenario gibt, in dem Russland einfach das Personal und die Ausrüstung fehlen wird, um diesen aggressiven Krieg fortzusetzen.“

Die Bedrohung Europas durch Russland

In letzter Zeit wird der Gedanke, dass Russland europäische Länder innerhalb der NATO bedrohen könnte, immer häufiger geäußert.

Erst kürzlich interviewte die Financial Times die Verteidigungsminister von Lettland, Litauen und Estland. Alle drei sind der Meinung, dass ein Waffenstillstand in der Ukraine die Sicherheitsbedrohung für die baltischen Staaten drastisch erhöhen würde. Schließlich wird Russland nicht aufhören, aufzurüsten und Truppen an der Nordostflanke der NATO zu stationieren.

Ein weiterer Grund zur Sorge ist die groß angelegte Militärübung Zapad, die in diesem Herbst in Russland und Weißrussland stattfinden wird.